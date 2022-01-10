МИД Германии предупредил Россию о "тяжелых" последствиях из-за Украины

10 янв. 16:32

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, что ситуация вокруг Украины должна быть решена дипломатическим путем.

"Очевидно, что единственный выход из кризиса лежит через диалог", - сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Она также пригрозила России "тяжелыми" последствиями при нарушении суверенитета Украины. "Еще более ясно то, что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы тяжелые последствия", - цитирует Бербок РИА Новости.

Глава МИД ФРГ напомнила, что отношения с Россией в контексте ситуации вокруг Украины обсуждаются странами Запада и РФ на этой неделе, а страны Европы обсудят данную тему и друг с другом.