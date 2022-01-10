Иммунитет, полученный после простуды, может защищать от коронавируса

10 янв. 16:23

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что иногда после простуды у человека может формироваться клеточный иммунитет широкого действия, который противостоит коронавирусу, следует из публикации в научном журнале Nature Communications.

"Мы получили первые однозначные свидетельства того, что Т-клеточный иммунитет к простуде защищает человека от коронавирусной инфекции. Это происходит благодаря тому, что эти иммунные клетки атакуют внутренние регионы вируса, а не белковые шипы на его оболочке", - объясняет один из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Аджит Лалвани.

Два года назад эпидемиологи установили, что простуда резко снижает вероятность заболевания гриппом. Осенью 2021 года было обнаружено, что похожая ситуация может наблюдаться и в отношении коронавируса. Новое исследование ученых из Йельского университета доказало, что ранее перенесенная простуда заставляет врожденный иммунитет активнее реагировать на проникновение SAR-CoV-2 в организм.