Новый iPhone SE выйдет весной и станет самым бюджетным в линейке

10 янв. 16:05

Весной компания Apple выпустит на рынок новинку, которая станет самым доступным смартфоном производителя, сообщает Gizmochina.

В марте или апреле будет представлено третье поколение смартфона iPhone SE. Новинка окажется дешевле предшественника. Внешний дизайн нового iPhone SE не будет отличаться от прошлой версии. Смартфон оснастят 4,7-дюймовым экраном и кнопкой с датчиком отпечатка пальцев. Третий iPhone SE получит новейший процессор Apple A15 и поддержку 5G.

По сведениям инсайдеров из Китая, новинка в базовой версии будет стоит около 3000 юаней (35 тыс рублей по текущему курсу), это дешевле, чем стоит второй iPhone SE.