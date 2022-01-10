Неизвестный наехал на 90-летнюю жительницу Ставрополя и уехал с места ДТП

В Ставрополе неизвестный автомобиль сбил на пешеходном переходе 90-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.
Случай произошел 3 января на улице 50 лет ВЛКСМ. Согласно предварительной информации, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле не уступил дорогу женщине 1931 года рождения, переходившей дорогу по регулируемому пешеходному пешеходу.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Автоинспекторы ищут очевидцев аварии, передает "Ставропольское телевидение".