Неизвестный наехал на 90-летнюю жительницу Ставрополя и уехал с места ДТП

10 янв. 15:58

В Ставрополе неизвестный автомобиль сбил на пешеходном переходе 90-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

Случай произошел 3 января на улице 50 лет ВЛКСМ. Согласно предварительной информации, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле не уступил дорогу женщине 1931 года рождения, переходившей дорогу по регулируемому пешеходному пешеходу.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Автоинспекторы ищут очевидцев аварии, передает "Ставропольское телевидение".