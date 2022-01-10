Китай заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси

10 янв. 15:52

Состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В ходе беседы китайский лидер заявил, что КНР выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси. "Как и раньше, Китай поддерживает Беларусь в выборе пути развития, который соответствует ее национальным особенностям и условиям", - отметил Си Цзиньпин.

Он также акцентировал внимание на том, что сегодня в мире и в регионе наблюдается сложная и изменчивая обстановка. "Китай и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках различных многосторонних форматов, включая ООН, решительно поддерживают друг друга в вопросах защиты коренных интересов, что отражает стратегическую ценность сотрудничества двух стран", - цитирует председателя КНР РИА Новости.

По его словам, в данной ситуации Китаю и Беларуси необходимо продолжать тесно сотрудничать и защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН и мировой порядок, основанный на международном праве.

В свою очередь, глава белорусского государства поблагодарил Китай за то, что он всегда оказывал Беларуси политическую и моральную поддержку. Лукашенко также выразил надежду на углубление сотрудничества с КНР в торговле, инвестициях, медицине, образовании и в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.