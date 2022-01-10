Горнолыжный сезон стартовал в Узбекистане

10 янв. 15:50

На горнолыжном курорте Amirsoy Mountain Resport в Ташкентской области Узбекистана состоялось торжественное открытие горнолыжного сезона "GRAND OPENING 21/22", сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта республики.

В рамках мероприятия на трассе "ALFA" прошел массовый спуск, в котором участвовали все желающие.

"Открытие сезона является ежегодным мероприятием и проводится с целью развития зимнего туризма, популяризации активного и здорового образа жизни среди населения республики", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, церемония проводилась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности.