Новый корпус больницы в Коммунарке готов к приему первых пациентов

10 янв. 15:45

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый амбулаторно-поликлинический корпус многопрофильной клинической больницы №40 в Коммунарке.

"Здесь в Коммунарке сегодня открываем новый амбулаторный корпус. Коммунарская больница, или медицинский центр - самый современный в России, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. В следующем году будет построено два корпуса: перинатальный и детская больница", - сообщил Собянин.

Новый корпус начнет работать в полном объеме в январе-марте этого года. Его мощность составит 500 посещений в смену, работать в нем будут 558 человек, в том числе 179 врачей.

Как рассказал главный врач клинической больницы №40 Денис Проценко, в новом корпусе больницы разместились дневной стационар для лечения онкологических больных, кабинеты для проведения гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью, а также высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр - в нем будет осуществляться плановая помощь по направлениям: хирургия, травматология, нейрохирургия.

В настоящее время больница в Коммунарке является одним из главных центров борьбы с коронавирусной инфекцией в России. В Коммунарке лечение от коронавируса получили около 70 тыс человек.