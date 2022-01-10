Россия укрепила позиции в Казахстане, но Турция все еще в деле

В Казахстане наконец-то ситуация начала успокаиваться. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка, а армия взяла под контроль аэропорт Алматы. Идет активная зачистка в тех силовых структурах, что оказались во многом виноваты в выходе ситуации из-под контроля. Судя по всему, казахстанскому президенту удастся укрепить свою власть. А пока мы бы хотели обратить внимание на то, как в разгар протестов и беспорядков отдельные телеграм-эксперты на полном серьезе начали искать иностранный след казахстанских событий. Одни говорили, что это дело рук России, другие увидели опять "британо-турецкие уши".

О том, что России совсем не выгодна раскачка соседней страны, долго объяснять, наверно, не нужно. Сам принцип "майдана" российской власти противен, и приход к власти еще одного "бархатного" политика создало бы угрозу Кремлю. В геополитическом плане это опасно, так как у РФ самая протяженная граница с Казахстаном. Радикалы, террористы и массовые миграции ей не нужны. А в экономическом отношении хаос ударит по многомиллиардным инвестициям.

Что касается Турции, то здесь ситуация, на самом деле, аналогичная. Да, Казахстан не входит с турками в структуры, сравнимые по интеграции с ОДКБ и Евразийским союзом, но рисковать стабильностью Анкара едва бы хотела. Турецкий бизнес не один год работает в прикаспийской республике. По разным оценкам, турки вкладывают по миллиарду долларов в год в разные казахстанские проекты. Достаточно сказать, что аэропорт Астаны, комплекс "Хан-Шатыр" и отель "Рамада" построили турецкие компании. В последние годы Казахстан активно сотрудничал с Турцией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) и по линии оборонных ведомств. Казахстанские военные обучаются в турецких военных академиях. Так что организовать госпереворот в Казахстане было для Турции явно невыгодно. Зачем устраивать опасные геополитические акции, когда и так все хорошо?

Отдельно нужно сказать о вбросах, что якобы Турция раскачивает Среднюю Азию по команде Лондона. Турция комфортно чувствует себя в отношениях со многими тюркоязычными странами, и ей совершенно не нужно действовать в них по указке МИ-6. Кстати, примерно такие же тезисы мы слышали во время Второй Карабахской войны, когда лжеэксперты с пеной у рта доказывали, что это британских рук дело. Как будто без Британии Турция игнорировала проблемы Азербайджана. В итоге мы увидели, что свои позиции на Южном Кавказе укрепили именно Россия и Турция, создав совместный мониторинговый центр, а Британия и остальные страны НАТО остались не у дел.

Даже если говорить только о Великобритании, то и ей невыгодна дестабилизация Казахстана. Ведь британские нефтяные компании Royall Dutch Shell и British Gas вложили огромные средства в добычу казахстанской нефти. Да и, судя по официальным заявлениям, ни Анкара, ни Лондон протестующих не поддержали. Эрдоган и британский премьер ведь не потребовали, как в Сирии, отставки властей. Что касается тезиса о конкуренции между Турцией и Россией и желании Анкары выдавить Москву из Средней Азии и создать "Великий Туран", то этот аргумент очень спекулятивный.

Вхождение в ОДКБ и ЕАЭС де-факто не ограничивало Казахстан: и Нурсултан Назарбаев, и Касым-Жомарт Токаев вели многовекторную внешнюю политику, сотрудничая и с Турцией, и с Китаем, и с Западом. Более того, российский и турецкий бизнес в Казахстане работали совместно. В 2015 году на астанинском форуме дочка "Сбербанка" договорилась с местными властями о финансировании турецких проектов, а представитель "Сбербанка" заявил, что 30% торговых сделок между Турцией и Казахстаном осуществляется российским банком, и он хочет довести этот показатель до 50%. Кроме того, Россия и Турция координируют свои усилия по внешнеполитическим вопросам. Телефонные переговоры Путина и Эрдогана в разгар кризиса говорят о том, что есть понимание двух стран в отношении ситуации в Казахстане.

Надо отметить, что власти Казахстана всегда играли укрепляющую роль в российско-турецких отношениях. Над примирением Москвы и Анкары после сбитого в 2015 году российского Су-24 работал именно Назарбаев наравне с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Кроме того, встречи по Сирии с участием России и Турции проходили в казахстанской столице, отсюда и название трехстороннего формата (включающий также Иран) - Астанинский.

Таким образом, необходимо сказать, что Россия и Турция чувствовали и чувствуют себя очень комфортно в Средней Азии при первом и втором президентах Казахстана. Конечно, ввод войск ОДКБ и, по сути, спасение Токаева Владимиром Путиным укрепит координацию Нур-Султана и Москвы. Однако это не означает, что с Турцией Казахстан непременно порвет. Именно поэтому на следующий день после саммита ОДКБ пройдет министерская встреча тюркоязычных стран. Такой распорядок говорит о том, что в приоритете для Казахстана как союзник останется Россия, и именно от нее во многом зависит стабильность в республике. В то же время Токаев после укрепления своих позиций наверняка будет пытаться поддерживать контакт и с другими выгодными внешними партнерами, включая Турецкую Республику.