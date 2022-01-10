На Северном Кавказе выбрали главные события 2021 года

Жители СКФО признали главными событиями 2021 года введение QR-кодов и локдауны, сообщает "Аргументы и факты" со ссылкой на опрос, проведенный одним из сайтов по поиску работы и сотрудников.
Отмечается, что 67% респондентов выбрали появление QR-кодов. На втором месте оказались ограничения на посещение массовых мероприятий, ТЦ, кинотеатров и других объектов, а также локдауны (25% опрошенных).
Тройку замкнул захват запрещенным в России движением "Талибан" власти в Афганистане. Это событие упомянули 24% участников опроса.