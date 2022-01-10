"Погодная лихорадка" прогнозируется в нескольких регионах России

10 янв. 15:27

Синоптики предупреждают россиян о "погодной лихорадке", пишет Ura.ru.

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что сильные морозы будут резко сменяться оттепелями.

В Москве 13 января ночью подморозит до 20-25 градусов, при этом уже 14 января воздух может прогреться до нуля. "Практически за 15-20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 мм ртутного столба", - отметил метеоролог.

Аналогичные температурные качели будут наблюдаться в Санкт-Петербурге. Во вторник и среду в городе будет минус 17-20, в четверг и пятницу - около нуля.

В Краснодаре днем во вторник воздух прогреется до плюс 12, в среду, 12 января, температура воздуха упадет на 10 градусов. "В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус 8-10 градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки", - указал специалист.