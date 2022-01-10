Россия защитит Байконур от боевиков за 60 млн рублей

10 янв. 14:47

Россия увеличит финансирование программы по профилактике правонарушений в Байконуре до 62 млн рублей, из них 58 млн потратят на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры, сообщает администрация города.

"Размер финансирования программы существенно увеличен", - сказано в сообщении.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация в городе и на космодроме Байконур в Казахстане спокойная.

Администрация Байконура сообщала, что из-за имевших место в Казахстане террористических проявлений в Кызылординской области, где находятся город и аэродром, до 19 января установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности.