Минздрав сообщил о готовности Грузии к новому штамму COVID-19

10 янв. 14:45

Система здравоохранения Грузии готова справиться с любым вызовом, в том числе с новым штаммом коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.

"Лабораторно подтверждено до 1 тыс случаев "Омикрона". Из положительных моментов можно сказать, что заражение этим штаммом протекает в легкой форме. Однако на фоне роста случаев инфицирования существенно не увеличилось количество госпитализаций. Также уменьшилось количество летальных исходов", - поведал глава Минздрава.

При этом он подчеркнул, что система здравоохранения выдержит нагрузку, связанную с возможным ростом заболеваемости омикрон-штаммом. "У нас на месте есть препараты, которыми мы лечим зараженных ковидом на разных стадиях. Также мы заказали, и через несколько недель у нас будут препараты производства Pfizer и Merck, которые показали эффективность", - цитирует Азарашвили "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 307 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.

По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 962 827 случаев заражения. Справились с болезнью 913 528 жителей страны, умерли - 14 218.