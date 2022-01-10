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Баку опроверг стрельбу у Красного Базара

Баку опроверг стрельбу у Красного Базара

Распространяемая армянскими пользователями соцсетей информация о якобы обстреле подразделениями армии Азербайджана в направлении населенного пункта Красный Базар Хлджавендского района и поджоге автомобиля не соответствует действительности, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные не открывали стрельбу в указанном направлении и не обстреливали гражданское население и объекты.

Как добавили в Минобороны республики, в настоящее время обстановка в указанном поселке спокойная.

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