Баку опроверг стрельбу у Красного Базара

Распространяемая армянскими пользователями соцсетей информация о якобы обстреле подразделениями армии Азербайджана в направлении населенного пункта Красный Базар Хлджавендского района и поджоге автомобиля не соответствует действительности, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные не открывали стрельбу в указанном направлении и не обстреливали гражданское население и объекты.
Как добавили в Минобороны республики, в настоящее время обстановка в указанном поселке спокойная.