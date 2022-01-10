В Алматы сообщили о задержании группы мародеров

10 янв. 14:17

Полицейские задержали еще одну группу мародеров в Алматы. Об этом сообщает информационный центр комендатуры города.

"Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое - из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире. Самому старшему из них 25 лет, младшему – 19. В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами также преступным путем", - сказано в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что задержанные принимали активное участие в погромах и мародерствах в Алматы.