НАТО призвала начать диалог с Россией

10 янв. 14:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за начало диалога с Россией. По его словам, это должно помочь не допустить новый конфликт в Европе.

"Приветствую встречу СРН, переговоры в Женеве между США и РФ, но не думаю, что на этой неделе удастся решить все проблемы. Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу", - цитирует главу Североатлантического альянса РИА Новости.

Столтенберг при этом выразил надежду на то, что обе стороны заинтересованы в этом. "Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим все на этой неделе. Но я надеюсь, что имеется воля с обеих сторон начать этот процесс, не допустить новый вооруженный конфликт в Европе", - поведал генсек НАТО.

Напомним, 10 января представили министерств иностранных дел России и США проводят в Женеве встречу в формате стратегического диалога. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна состояться многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.