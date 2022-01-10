Совещание Путина с правительством и членами Совбеза состоится на этой неделе

10 янв. 13:58

На этой неделе президент России Владимир Путин проведет совещания с правительством и постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в первый рабочий день года.

"Рабочие мероприятия на неделе - и Совбез ждем, много разных рабочих встреч, я пока не могу сказать, какие из них будут публичными. Будет совещание с членами правительства на этой неделе. У нас будет и мероприятие, которое приурочено к 300-летию Прокуратуры России", - анонсировал Песков рабочие планы президента.