В Кремле назвали героическими действия казахстанских силовиков

10 янв. 13:47

Оперативное подавление радикалов в Казахстане произошло благодаря героическим действиям местных силовиков и помощи ОДКБ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия. Не обошлось без жертв, достаточно геройских. И та помощь, которая по запросу главы государства Казахстана была оказана по линии ОДКБ, тоже показала свою эффективность. Мы видим, насколько полезными были и насколько необходимо дальше продолжать процесс наладки координации в рамках ОДКБ по линии всех военных структур продолжения процесса общего военного строительства, военных учений, маневров", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что все это показало свою востребованность, обоснованность и актуальность на фоне тех вызовов и угроз, с которыми сталкиваются участники организации.