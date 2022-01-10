Песков оценил роль интернета в событиях в Казахстане

10 янв. 13:47

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какую роль сыграл интернет в событиях в Казахстане.

Он подчеркнул, что социальные сети несут не только добро, но и зло.

"И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая - она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу гражданам и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), однако это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января. На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ по запросу Токаева направила в страну миротворческий контингент.