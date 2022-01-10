Россияне ответят в суде за обман ветерана ВОВ

10 янв. 13:37

Утверждено обвинительное заключение в отношении двух преступников, обманувших ветерана Великой Отечественной Василия Пронина на 400 тыс рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин: 27-летнего жителя Московской области и 28-летнего жителя Липецка. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере")", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Мошенник, представившись сотрудником полиции, уговорил ветерана по телефону снять с банковского счета 400 тыс рублей и передать их его сообщнику якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги со своей сберкнижки, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".

"В ходе расследования установлена причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений. В отношении организатора и других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Общий ущерб, причиненный троим жителям столицы, превышает 1 миллион рублей, который частично возмещен", - добавили в пресс-службе.

Стоит добавить, что уголовное дело направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу.