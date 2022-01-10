Морозы придут на Кубань в середине недели

10 янв. 13:29

Синоптики предупреждают жителей Краснодарского края о приближении морозов и снегопадов, пишут "Кубанские новости".

Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на регион быстро надвигается холодный фронт из северо-западных районов Европы.

Похолодание, которое случится в середине рабочей недели, будет сопровождаться сильными осадками и порывистым ветром.

"В ночь на 12 января в Краснодарском крае ощутимо похолодает - ударят морозы до минус 12. Днем температура значительно не повысится. Ожидается от 4 до 9 градусов мороза", - рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

На дорогах возможна гололедица и снежные заносы, ветер усилится до 15 м/с, на побережье Черного моря порывы будут достигать 20 м/с.

Морозы придут в край на несколько дней, после чего начнется постепенное потепление, отметила синоптик.