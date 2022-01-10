Кремль: события в Казахстане – неожиданность для ОДКБ

10 янв. 13:24

Пресс-секретарь президента России прокомментировал произошедшие на прошлой неделе события в Казахстане.

По словам представителя Кремля, поиском сил, которые стоят за беспорядками в республике, занимается не Москва, а Нур-Султан.

"Если вы внимательно слушали выступление президента Токаева, он сказал, что следствие установит и даст возможность назвать эти силы. И это не дело России - называть, это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны", - заявил он, напомнив, что следствие ведут казахстанские специалисты.

Песков подчеркнул, что беспорядки в Казахстане стали неожиданностью для Организации Договора о коллективной безопасности, однако координация и союзнические отношения поспособствовали быстрой реакции.

"Это стало неожиданностью для всех. Если я не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ. И для Российской Федерации это стало неожиданностью. Но слаженность действий, уровень координации и состояние развитых союзнических отношений позволило, несмотря на эту неожиданность, все-таки должным образом отреагировать на эти вызовы", - считает пресс-секретарь.

Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин постоянно контактировал с Касым-Жомартом Токаевым во время беспорядков в городах Казахстана.

"Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию. Поэтому это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым", - добавил Песков.