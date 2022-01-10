В Азербайджане впервые выявили омикрон-штамм коронавируса

10 янв. 13:16

Новый штамм коронавируса "омикрон" добрался до Азербайджана.

Согласно совместному заявлению министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны, подтверждены уже 12 случаев инфицирования новым штаммом. Все выявленные случаи заражения омикроном в республике завозные.

В Азербайджане, в рамках принятых для контроля эпидемиологической ситуации мер, проводятся регулярные анализы на генетические варианты вируса.