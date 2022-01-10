Премьер Грузии сообщил о новой волне распространения COVID-19

10 янв. 12:58

В Грузии растет заболеваемость коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Мы внимательно следим за эпидемической ситуацией в последнее время. Начала расти новая волна заражений, вызванная штаммом "Омикрон" и повышенной мобильностью во время праздников", - цитирует премьера "Грузия Online".

Гарибашвили также обратился к жителям Грузии с призывом вакцинироваться от COVID-19. "Еще раз хочу призвать население к вакцинации. Давайте носить маски и будем соблюдать дистанцию. Это должно быть нашей главной задачей сейчас. У нас есть вакцины, кроме того, мы уже заказали новые препараты", - поведал глава правительства.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 307 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.

По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 962 827 случаев заражения. Справились с болезнью 913 528 жителей страны, умерли - 14 218.