10 янв. 12:46

Американские врачи советуют пациентам с коронавирусом при сильной боли в горле есть мороженое.

В США доминирующим штаммом коронавируса стал омикрон, он отличается от дельты резкой, царапающей болью в горле, которая мешает нормально разговаривать и есть.

При такой боли в горле лучше всего перейти на мягкую пищу, пить бульоны и есть мороженое, следует из рекомендаций доктора медицины, директора Института аутоиммунных и ревматических заболеваний в больнице Святого Иосифа Роберта Лахита.

Мороженое успокаивает раздраженное горло, дает сил ослабленному болезнью организму - ведь этот десерт богат сахаром, жирами и белками. Часто во время болезни у пациентов совсем нет аппетита, в таком случае мороженое поможет добрать необходимые калории.

Кроме того, отмечает доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, мороженое содержит добавку Е407 - это йота-каррагинан, который не только помогает десерту сохранять мягкую консистенцию, но и уничтожает вирусы в полости рта, пишет "Доктор Питер".