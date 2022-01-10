Запад стал бояться введения новых санкций против России

10 янв. 12:40

В Европе испугались последствий новых жестких экономических санкций в отношении России для собственных экономик. Страны ЕС пока не полностью согласны с Вашингтоном в вопросе о том, какими должны быть санкции. Также европейцев беспокоит перспектива остановки транзита газа Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Союзники США в Европе едины в намерении предотвратить военный конфликт, которым Россия якобы угрожает Украине. Если ситуация ухудшится, то Вашингтон сократит экспорт товаров в Россию, ограничит доступ государства к технологиям и даже отключит страну от SWIFT. Однако страны Запада обеспокоены последствиями американских санкций. "Ряд стран все еще осуществляют экономико-правовую оценку возможных санкций", — пишет издание.

Кроме того, в Евросоюзе смотрят с опаской, что руководство России прекратит поставки природного газа, если санкции будут введены. Как отметили источники, представители европейских стран имеют разные взгляды на отношения с Москвой и среди них полное единогласие отсутствует. В связи с этим выработать конкретные меры в отношении России будет сложно.