В Роспотребнадзоре прокомментировали возникновение дельтакрон-штамма COVID-19

10 янв. 12:40

"Дельтакрон" пока рано называть новым штаммом коронавируса COVID-19. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", - цитирует Хафизова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что кипрские ученые выявили новый штамм COVID-19, сочетающий в себе мутации как "дельты", так и "омикрона", и уже прозванный в обиходе "дельтакрон".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 307 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.