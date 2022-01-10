В Грузии начнут продаваться турецкие лекарства

10 янв. 12:30

Грузия вскоре откроет свой фармацевтический рынок для Турции, это позволит сделать лекарства более доступными.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства сообщил, что законодательные изменения в сфере фармрынка уже разрабатываются. Правительство страны работает над мерами, которые помогут улучшить ситуацию.

"Мы также планируем открыть турецкий рынок, в страну начнут поступать высококачественные лекарства, что, по нашим прогнозам, значительно снизит цены на лекарства", – заявил премьер.