Водитель "Лады" утонул в канале после ДТП на Кубани

10 янв. 12:17

Один человек погиб в результате аварии в станице Петровской Славянского района Краснодарского края. Согласно предварительным данным, водитель "Лады"на скорости вылетел с дороги в канал с водой, информирует пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте. Машину вытащили, она восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при оформлении ДТП инспекторы зафиксировали ряд нарушений в обустройстве дороги.