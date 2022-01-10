Первая в 2022 году партия вакцины от коронавируса доставлена в Узбекистан

10 янв. 12:11

В понедельник утром в Узбекистан была доставлена крупная партия американской вакцины от коронавируса Moderna.

В республику впервые с начала года привезли свыше 500 тыс доз вакцины в рамках глобальной платформы COVAX. Таким образом, общее количество доз вакцин, доставленных в Узбекистан по программе COVAX, превысило 9,5 млн.

Всего в стране уже использовано 40 млн доз вакцин, в наличии на сегодняшний день более 9 млн доз.

Напомним, накануне в республике выявили первый случай заражениям омикрон-штаммом, в связи с риском его распространения власти приняли решение усилить карантин.