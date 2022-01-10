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Гарибашвили сообщил о двузначном экономическом росте в Грузии

Гарибашвили сообщил о двузначном экономическом росте в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что в 2021 году страна добилась двузначного экономического роста.

Он подчеркнул, что быстрое восстановление экономики позволило правительству значительно улучшить основные фискальные параметры.

"В частности: госдолг правительства к ВВП снижен до 50%, вместо запланированных 60,1%; дефицит консолидированного бюджета был снижен до 6,1% ВВП, вместо первоначально запланированных 7,6%", - цитирует Гарибашвили "Грузия Online".
 

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