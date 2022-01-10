Жестокое избиение девушки привело к аресту менеджера Емельяненко

10 янв. 11:59

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Азамат Бостанов заключен под стражу на два месяца по подозрению в изнасиловании и избиении.

Поводом для задержания послужило заявление 30-летней девушки Лианы, которую доставили в больницу с переломом ребра. У нее также серьезно травмирована грудная клетка и множество синяков и ссадин.

Как заявила пострадавшая, инцидент произошел в ночь на шестое января, когда агент находился с Лианой в квартире на западе Москвы. Она считает, что Бостанов избил ее, а затем изнасиловал. Кроме того, он пытался ее задушить, сообщает РЕН-ТВ.

Стоит добавить, что, помимо Емельяненко, Бостанов представляет интересы Магомеда Исмаилова и Марифа Пираева.