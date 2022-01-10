В России выявили 15 830 случаев коронавируса

10 янв. 11:40

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 15,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 15 830 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 238 (14,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 778, в Петербурге - 1 419, в Московской области - 1 197. В Краснодарском крае новых случаев 310, в Ставропольском крае - 198, в Дагестане - 92, в Кабардино-Балкарии - 84, в Северной Осетии - 70, в Крыму - 66, в Ингушетии - 60, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 51, в Чечне - 46.

Суточный прирост составил 0,15%, общее число инфицированных в России достигло 10 666 679 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 19 890 человек, за весь период - 9 706 802 человека.

Умер за сутки 741 пациент с коронавирусом, с начала пандемии - 316 904 пациента.