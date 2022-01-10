Девушка выкурила сигарету в самолете и нарвалась на штраф в аэропорту Махачкалы

10 янв. 11:40

Курящую в самолете 21-летнюю жительницу Московской области оштрафовали в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СКФО.

Как заявили в ведомстве, командир воздушного судна рассказал полицейским, что один из пассажиров курил в туалете во время полета. Девушка была доставлена в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что на пассажирку был составлен материал по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ ("нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах").