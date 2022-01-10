Стало известно, сколько природного газа получила Грузия от Азербайджана

10 янв. 11:21

Азербайджан в 2021 году поставил в Грузию 1,8 млрд кубометров природного газа.

Отмечается, что с января по ноябрь прошлого года Азербайджан экспортировал 16,9 млрд куб м газа, что на 39,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как заявили в Минэнерго Азербайджана, около 7,7 млрд кубометров получила Турция, порядка 7,3 млрд – Европа.

В ведомстве также подчеркнули, что за отчетный период Азербайджан добыл 39,7 млрд куб м газа. При этом 12,1 млрд кубометров было извлечено с блока АЧГ, 20,4 млрд – с месторождения "Шахдениз" и 7,2 млрд – с месторождений SOCAR. По сравнению с 2020 годом добыча газа увеличилась на 17,8% (примерно на 6 млрд куб м), пишет Sputnik Азербайджан.

Стоит добавить, что Грузия в текущем году намерена приобрести у Азербайджана 2,5 млрд кубометров. При этом от консорциума "Шах-Дениз", в качестве платы за транзит и по льготным ценам, Тбилиси получит один млрд куб м, а у компании SOCAR планируется закупить 1,5 млрд кубометров газа.