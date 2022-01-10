АТОР: из Казахстана вернулись больше половины российских туристов

10 янв. 11:17

Около половины россиян, отправившихся в Казахстан на новогодние каникулы, уже вернулись домой, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Граждан России, которые прибыли на новогодние праздники в Казахстан с классическими туристическими целями, не могло быть много. Вероятно, в начале года в Казахстане их было не более 300-500 человек, и какая-то часть из этого количества, возможно, более половины, уже вернулась в Россию", - говорится в сообщении. Речь идет о самостоятельных туристах.

Чаще всего зимой россияне отправляют в Казахстан на горнолыжный курорт Чимбулак рядом с Алматы, некоторые посещают столицу республики.