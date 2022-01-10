Токаев назвал Путина и Лукашенко боевыми братьями

10 янв. 11:17

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность главам России, Беларуси и Киргизии за помощь в рамках ОДКБ на фоне беспорядков в стране.

"Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан", - сказал он.

"С Вами, Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну", - добавил глава государства.

Также Токаев поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона "за политическое и даже боевое братство".