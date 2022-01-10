Европа готова помочь Казахстану

10 янв. 10:57

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил помощь Казахстану в преодолении сложившейся кризисной ситуации.

Помимо этого, он отметил, что страны-члены ОДКБ, разместившие своих миротворцев на территории республики, должны уважать права и свободы граждан.

"Выражаем большое беспокойство по поводу ситуации в Казахстане. Права и безопасность граждан должны быть гарантированы. Миротворческие силы ОДКБ должны помнить об этом и избегать насилия. Мы выражаем готовность помочь Казахстану преодолеть этот кризис", — написал Борель в Twitter.