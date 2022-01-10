Россия и США проводят переговоры по гарантиям безопасности

10 янв. 10:54

В Женеве стартовали российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности, пишет РИА Новости.

Встреча в закрытом формате проводится на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.

Основным вопросом на переговорах станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в него вошли положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, а также сокращение военных учений.

Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Делегацию США возглавляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.