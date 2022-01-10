В Чечне задержали нетрезвого лихача

10 янв. 10:51

Инспекторами ДПС в Гудермесе была остановлена машина под управлением местного жителя. Установлено, что он сел за руль в нетрезвом состоянии, от прохождения медицинского освидетельствования оказался, сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

Установлено, что в ходе проверки по базе данных ФИС ГИБДД-М он ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишен 28 октября 2019 года права управления транспортным средством со штрафом в размере 30 000 рублей.

Водительское удостоверение мужчина не сдал и штраф не оплатил. По факту ведется разбирательство, устанавливаются все обстоятельства случившегося.