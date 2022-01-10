В Казахстане сообщил о режиме работы объектов здравоохранения

10 янв. 10:48

Все объекты здравоохранения Казахстана, кроме медицинских организаций Алма-Аты, работают в штатном режиме, информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана."Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме за исключением медицинских организаций Алма-Аты, которые оказывают только экстренную помощь", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам совещания, которое провел исполняющий обязанности главы правительства Казахстана Алихан Смаилов.