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В Казахстане сообщил о режиме работы объектов здравоохранения

В Казахстане сообщил о режиме работы объектов здравоохранения

Все объекты здравоохранения Казахстана, кроме медицинских организаций Алма-Аты, работают в штатном режиме, информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана."Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме за исключением медицинских организаций Алма-Аты, которые оказывают только экстренную помощь", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам совещания, которое провел исполняющий обязанности главы правительства Казахстана Алихан Смаилов.

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