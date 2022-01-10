Стало известно о ликвидации радикалов в Жамбылской области

10 янв. 10:40

В результате погромов в Жамбылской области Казахстана погибли 15 человек, из них двое оказались сотрудниками полиции.

Также в ходе беспорядков пострадали семь правоохранителей. 283 жителя обратились за медицинской помощью, из них 42 были госпитализированы.

При этом сообщается, что в регионе уничтожено порядка десяти радикалов, которые принимали участие в акциях протеста. Кроме того, задержано 269 провокаторов. Возбуждено 20 уголовных и 104 административных дела.

Стоит добавить, что четверых поджигателей здания администрации области находятся под арестом. У них изъяли два автомата Калашникова.