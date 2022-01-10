Главы государств ОДКБ экстренно обсудили ситуацию в Казахстане

10 янв. 10:30

Экстренное заседание глав государств ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Председатель Организации, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что повестка заседания – обсуждение ситуации в Казахстане.

Пашинян подчеркнул, что из-за возникновения угрозы стабильности, безопасности и суверенитета Казахстана было принято консенсусное решение об отправке миротворцев ОДКБ на ограниченный период для охраны казахстанских стратегических объектов в полном соответствии с документами Организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за несколько январских дней страна пережила масштабный кризис. "Этот кризис был самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости Казахстана. Хочу выразить особые слова благодарности президенту России Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. Мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну", - сказал он, поблагодарив также президентов Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии за то, что выступили единым фронтом и поддержали обращение Казахстана.

"Все события с начала года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, протестировать государственность на прочность. Эти действия пресекались, но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. Они использовали недовольство населения из-за роста цен на автомобильный газ. Требования людей были услышаны и выполнены государством: правительство ушло в отставку, цены снижены, принят план общественно-политических реформ", - поведал президент Казахстана.

"Для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Развернулась волна массовых беспорядков, проявились радикалы, криминальные элементы, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-политические требования были забыты, развернулась горячая фаза, вступили в действие группы боевиков. Их главными целями были подрыв конституционного строя, разрушение институтов государства и захват власти. Это была попытка государственного переворота", - констатировал Токаев.

"Были синхронные нападения на здания региональных властей и правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты и телеканалы. Блокировалась даже работа скорой помощи и пожарных. Бандформирования пытались захватить оружие и военную технику. В городах Казахстана шли настоящие бои, так, в Алматы бой за здание полиции продолжался две ночи. В Алматы были захвачены семь оружейных магазинов, это были атаки профессионалов, снайперов с винтовками. Они прикрывались участниками массовых беспорядков, нападали на полицейских и военнослужащим, двоим отсекли головы. Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы, так как падение этого города открыло бы путь к захвату густонаселенного юга, затем всей страны", - рассказал он.

Они хотели нанести удар по столице Казахстана. Это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Контроль над ситуацией дался нам очень дорогой ценой – потерями среди силовиков и мирных жителей. Разграблено более 100 торговых центов и банков. Причинен огромный материальный ущерб. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков. Налицо было формирование на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти", - указал президент Казахстана.

"События в Казахстане приобрели критический характер, мы объявили режим контртеррористической операции и обратились к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным, так как мы получили возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город. Сейчас 2300 миротворцев Организации реализуют функции прикрытия и безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как военно-политическая организация. Это работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - отметил Касым-Жомарт Токаев, заключив, что в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен.