Алматы восстанавливается после недели беспорядков

10 янв. 10:11

Ситуация в Алматы нормализовалась после акций протеста, которые проходили всю прошедшую неделю.

Так, руководство Казахстана сняло оцепление на площади Республики, что позволит вплотную подойти к резиденции главы государства. К зданию мэрии города пока проход ограничен из-за продолжающихся следственных действий, пишет ТАСС.

Помимо этого, коммунальные службы Алматы разбирают баррикады на улицах, прилегающих к площади. Следственные группы собирают на улицах города вещественные доказательства действий погромщиков. Также проводятся работы в парке у площади и на прилегающих улицах. В частности, описываются гильзы от охотничьих ружей.

Стоит отметить, что в Алматы ведется уборка сгоревших автомобилей, также начаты работы по восстановлению поврежденных светофоров и дорожных знаков. Полицейские проводят досмотр машин, проезжающих мимо площади.

"В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры. По итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тыс мест с разобранной брусчаткой в районе "Алматы Арена" и Новой площади. В настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники", - сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Подчеркивается, что 207 человек задержаны на рынках Барлык" и "Алтын Орда". У них изъяты пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы и щиты.