В Казахстане нейтрализованы очаги террористических угроз

10 янв. 9:51

Ситуация в Казахстане находится под контролем, очаги террористических угроз ликвидированы, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности.

"По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведутся зачистки мест возможного укрытия террористов и погромщиков.

"Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков", - добавили в КНБ.