В Роспотребнадзоре ждут всплеска заболеваемости коронавирусом после праздников

10 янв. 9:52

В России к концу новогодних каникул ожидается рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения нового штамма "омикрон".

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", - заявил в эфире телеканала "Россия 1" руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Омикрон-штамм впервые был обнаружен в ЮАР в конце ноября, с тех пор он быстро распространяется по миру, во многих странах он становится доминирующим. Новый штамм более заразный, кроме того его могут подхватить те, кто уже переболел коронавирусом и был привит. В настоящее время считается, что омикрон переносится легче, чем дельта.