Москвичей предупредили о пробках в первый рабочий день года

10 янв. 9:29

В понедельник Москва встанет в пробках, в настоящее время на вечер прогнозируются пробки в восемь баллов.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы сэкономите время", - говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дополнительные проблемы с движением может вызвать сильный снегопад, который ожидается в столице в первый рабочий день 2022 года. "Вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено", - добавили в департаменте.

Заторы вечером будут на ТТК, Садовом кольце, МКАД и в центре города.