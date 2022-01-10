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Минобороны: из Казахстана эвакуированы более 1,4 тыс россиян

Минобороны: из Казахстана эвакуированы более 1,4 тыс россиян

Российские военные эвакуировали из Казахстана более 1,4 тыс граждан России.

В Минобороны РФ сообщили, что всего из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации России доставлен 1461 россиянин.

"9 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 1422 российских гражданина и 14 российских граждан в Екатеринбург, которые изъявили желание вернуться в Россию самолетами Минобороны России. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов", - говорится в сообщении ведомства.

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