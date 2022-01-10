Дороги Кабардино-Балкарии станут светлее

10 янв. 8:08

Власти Кабардино-Балкарии планируют до конца текущего 2022 года направить 100 млн рублей на установку наружного освещения на дорогах республики, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году было обустроено уличное освещение на порядка 60 км региональных автодорог. На 2022 год программой дорожных работ предусмотрено выделение средств на эти цели в размере 100 млн рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также планируется в период 2022-2024 годы привлечь федеральные средства на оборудование освещения вдоль региональной сети автодорог.