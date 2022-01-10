Россия намерена проверить способность США принимать решения

10 янв. 8:27

Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Так, он отметил, что американским партнерам "сложно вести разговор" с Москвой на двусторонней основе, так как "они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО". "Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности", - сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.