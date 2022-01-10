Нуржахан рассказала, зачем подниматься на 5 этаж каждый день

10 янв. 7:45

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан сообщила о том, что ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу.

Кроме того, подъем по лестнице предупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает объем легких и продлевает жизнь.

"У мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в течение дня, риск инсульта снижается на 30 процентов. Для женщин ходьба по лестнице считается одним из самых простых и эффективных способов похудения, поддержания идеального веса", - приводит слова собеседницы РИА Новости.

Врач отметила также, что перед отказом от использования лифтов людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, варикозным расширением вен и гипертонией нужно проконсультироваться со специалистами.